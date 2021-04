Reaktywacja izby wytrzeźwień we Włocławku, choć pod inną nazwą

Jeszcze w tym miesiącu we Włocławku rozpocznie się budowa Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Placówka będzie pełnić rolę izby wytrzeźwień i wspierać terapeutycznie osoby uzależnione.

- To bardzo potrzebna inwestycja, o którą zabiegaliśmy od lat - mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.- Tych problemów społecznych we Włocławku nie ubyło, a pojawiły się też nowe. Chociażby kwestia szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie najczęściej były przewożone osoby pod wpływem alkoholu. Bardzo często mieszkańcy zwracali się do mnie z różnego rodzaju petycjami w tej sprawie, nie wspomnę już o lekarzach czy władzach szpitala wojewódzkiego. To był ogromny problem i ten problem zostanie rozwiązany. Mamy pieniądze, koszt tego zadania to 3 mln zł. Z Urzędu Marszałkowskiego uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie 95 proc. - powiedział Marek Wojtkowski.Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie powstanie na Krzywej Górze. Ma być gotowe za rok. Będzie w nim miejsce dla 20 osób.Poprzednią izbę wytrzeźwień zlikwidowano we Włocławku w 2013 roku.