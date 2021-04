Kolejny odcinek ul. Kujawskiej otwarty! Sprawdziliśmy, jak się jedzie [wideo]

Późnym popołudniem w środę (7.04) do ruchu udostępniono kolejne przebudowane odcinki jezdni ulic L. Solskiego (w kierunku ronda Kujawskiego) oraz Kujawskiej (w stronę ronda Inowrocławskiego). Prace przy całej inwestycji dobiegają końca.

Zmiana organizacji ruchu zdecydowanie ułatwiła poruszanie się w obrębie ronda Kujawskiego. Uruchomiony został też kolejny docelowy przystanek autobusowy na ul. Kujawskiej (na wysokości Lwowskiej) dla linii nr 64,69,80,89, 99 i 32N. Ruch dwukierunkowy obowiązywać będzie nadal na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej pomiędzy rondami Kujawskiej i Bernardyńskim (od strony Wzgórza Wolności).W obrębie ronda Kujawskiego układana jest nawierzchnia na jezdniach oraz drogach rowerowych. Trwają ostatnie prace brukarskie, energetyczne oraz kolejne roboty agrotechniczne.Zakończenie tych robót pozwoli przełożyć ruch na jezdnie docelową oraz uruchomić w połowie kwietnia ulicę Kujawską między rondem Bernardyńskim i Kujawskim (jezdnia od strony Szwederowa). Na jezdni wschodniej (od Wzgórza Wolności) wydzielony zostanie też buspas co usprawni komunikację autobusową w tej części miasta.Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł.