15-letni pacjent chory na COVID-19 zmarł w szpitalu w Grudziądzu

Chłopiec, o którego śmierci zawiadamia grudziądzka lecznica, miał kilka chorób współistniejących. Jest najmłodszą osobą z COVID-19, która w tym roku zmarła w tym szpitalu.

- Ten pacjent został do naszego szpitala przyjęty w połowie marca. Już wówczas był w stanie ciężkim. Choroba postępowała i szybko został podłączony do respiratora. Niestety – pomimo wysiłków lekarzy – nie udało się go uratować – mówi Izabela Hirsch - Lewandowska.Chłopiec miał choroby współistniejące, związane były one m.in. z płucami.- Był to schorowany pacjent, ale przez 15 lat jednak funkcjonował - zaznaczyła Hirsch-Lewandowska. Rzecznik prasowa szpitala potwierdziła, że to najmłodszy pacjent, który zmarł w tej placówce na COVID-19 w tym roku. - Najprawdopodobniej to także najmłodsza osoba, która zmarła w naszym szpitalu na COVID-19 od początku walki z epidemią. Nie jestem w tej chwili w stanie tego potwierdzić w stu procentach - dodała.W szpitalu w Grudziądzu, który jest jednym z głównych walczących z COVID-19 w regionie kujawsko-pomorskim, hospitalizowanych jest 339 pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Pod respiratorem przebywa tam 39 z nich.- Średnia wieku osób hospitalizowanych wynosi obecnie 61 lat. Średnia wieku osób pod respiratorem to 55 lat. Średnia wieku osób, które zmarły, a od początku roku w naszym szpitalu było to 519 osób, to 73 lata - mówi Hirsch-Lewandowska.