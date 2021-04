Wisłą płynie barka ze 150 tonami towaru. To pilotażowy rejs handlowo - naukowy

- Taka forma transportu jest bardzo opłacalna. Każda wydana złotówka przynosi od 4 do 6 złotych zysku - przekonuje Rafał Modrzewski, zastępca dyrektora Departamentu planowania strategicznego i rozwoju gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

150 km w górę rzeki - na wody kujawsko-pomorskie wpłynie dziś (07.04.) barka przewożąca towary z Gdańska do Chełmna. Wiezie 150 ton ładunku dla Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Drugie tyle weźmie na pokład w drodze powrotnej.Na jej trasie są miejscowości m.in. Nowe, Grudziądz. Przedsięwzięcie to nie tylko handel, ale także potencjał badawczy. Barce towarzyszy łódź RZGW w Gdańsku z pracownikami naukowymi na pokładzie. Akademicy sprawdzą oznakowanie nawigacyjne szlaku, przepustowość, warunki brzegowe oraz lokalizację trudnych żeglugowo miejsc.- Cały projekt został tak przemyślany, by ta droga wodna realnie została ujęta w łańcuchu dostaw i stanowiła alternatywę dla transportu drogowego. Oszczędzamy paliwo, zmniejszamy emisję dwutlenku węgla. Duża masa towaru spokojnie mogłaby płynąć barkami, odciążając duży ruch samochodów ciężarowych i zmniejszając ryzyko wypadków komunikacyjnych. Jest to pilotaż, który przetrze szlak dystrybucji towarów z wykorzystaniem dróg wodnych i, mam nadzieję, że spowoduje biznesowe zainteresowanie tego typu operacjami na Dolnej Wiśle - mówi Rafał Modrzewski.Rejs przebiega bez zakłóceń - poinformował kapitan Rafał Błocki.Kurs zakończy się po południu.