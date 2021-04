- Można zrozumieć, że jakieś media stają po jednej lub drugiej stronie, ale powinny to robić uczciwie - tak minister Łukasz Schreiber, gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK skomentował fake – newsa na temat szczepień w Rzeszowie

- Jestem nawet w stanie zaakceptować to, że trwa jakaś walka, że są media, które stają po jednej czy po drugiej stronie. Wolałbym jednak, żeby te media uczciwie to mówiły, że popierają taką czy inną partię albo kandydata, jak to się dzieje też na Zachodzie, a nie udawały, że są bezstronne i obiektywne - mówił na antenie Polskiego Radia PiK, minister Łukasz Schreiber, gość porannej Rozmowy Dnia.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ