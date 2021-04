Wyrosną nowe lasy! W szkółkach już czekają miliony sadzonek

Ponad 7 tysięcy hektarów lasu powstanie w tym roku w regionie. Szkółki leśne wyhodowały w tym celu prawie 86 milionów sadzonek, także drzew liściastych, by dbać o różnorodność biologiczną terenu.

Spośród prawie 86 milionów sadzonek drzew wyhodowanych przez leśników Kujaw i Pomorza w ubiegłym roku, aż 6,7 mln posiada zakryty system korzeniowy, czyli powstało w Szkółce Leśnej Bielawy, należącej do Nadleśnictwa Dobrzejewice. Takie sadzonki trafiają na trudniejsze obszary, gdzie młode pokolenie lasu musi radzić sobie np. na wielkich obszarach zniszczonych przez nawałnicę.Z sadzonek, które powstały w ciągu ostatnich miesięcy, leśnicy w bieżącym roku wykorzystają 58 mln drzew. Pozostałe muszą jeszcze pozostać na szkółkach leśnych, by były silniejsze i odporniejsze. Jednak dzięki tym, które już są gotowe do opuszczenia szkółek, powstanie 7 627 ha nowych lasów, a jest to powierzchnia odpowiadająca rozmiarom ponad 10 tys. pełnowymiarowych boisk do piki nożnej.Sadzonki pochodzą z 30 kujawsko-pomorskich szkółek.