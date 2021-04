Uwaga będzie ślisko! Kierowcy noga z gazu zwłaszcza nad ranem!

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczuze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie miejscami około -4°C.Zjawisko może wystąpić na terenie całego województwa od 20.00 we wtorek wieczorem do 7.00 rano w środę.