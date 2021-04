Jest praca! Inwestycje w Brzeskiej Strefie Gospodarczej

Rozbudowa prowadzona prze firmę Rabem. Fot. inwestuj.brzesckujawski.pl

1,5 tys. osób znajdzie w najbliższym czasie zatrudnienie w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. Na terenach inwestycyjnych swój zakład buduje portugalski producent rowerów - firma RTE. Powstaje też centrum dystrybucyjne odzieżowego giganta z Polski - LPP. Nie próżnuje też firma Grupy Raben, trwa budowa hali magazynowo–przeładunkowej.

W poświąteczny wtorek strefę odwiedzili minister Anna Gembicka i prezes PSSE Przemysław Sztandera.



- Kilka tysięcy nowych miejsc pracy to jest rozwój gospodarczy, większe wpływy z podatków dla samorządu i nadzieja na to, żeby region, także gospodarczo, mógł się szybciej podnieść po pandemii - powiedziała Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



- PSSE i Polska Strefa Inwestycji to nie jest tylko i wyłącznie zwolnienie z podatku dochodowego. To też współpraca ze szkolnictwem branżowym, bo firmy takie jak tutaj, będą potrzebowały pracowników. Ktoś ich musi wykształcić, trzeba wyposażać pracownie praktycznej nauki zawodu, co robimy razem z naszymi inwestorami - poinformował Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.



- Tempo prac jest bardzo szybki. Niebawem ruszy proces rekrutacyjny, firmy w kilka miesięcy będą chciały pozyskiwać pracowników - powiedział Tomasz Chymkowski,burmistrz Brześcia Kujawskiego.



Zapowiedział też, że terenami w Brzeskiej Strefie Gospodarczej zainteresowani są dwaj kolejni inwestorzy.