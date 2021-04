Film o zachowanych i niezachowanych nagraniach w archiwum PR PiK. Premiera w kwietniu

Radio na Pomorzu i Kujawach istnieje od 85 lat. - To zobowiązuje. Musimy nie tylko zachowywać same nagrania, ale także katalogować je i udostępniać – mówi Marek Rzepa. Film o naszym radiowym archiwum będzie można obejrzeć w kwietniu na radiopik.pl.

Archiwum to pamięć miejsca, nie tylko w sensie geograficznym, ale także instytucjonalnym. Oprócz zachowanych nagrań, trwa pamięć o nagraniach, które uległy zniszczeniu na przestrzeni lat. To także coś, co ma swoją istotną archiwalną wartość. Z nagrań przedwojennych nie zachowało się prawie nic. Wiemy jednak jakich nagrań dokonano w Rozgłośni Toruńskiej Polskiego Radia przed 1939 r., a także w siedzibie bydgoskiej po 1945 r., gdy warunki techniczne nie pozwalały na rejestrację koncertów i wystąpień.Zachowały się za to bogate zbiory nagrań Orkiestry Radiowej Polskiego Radia w Bydgoszczy. W ciągu 5 lat nagrano ponad 100 godzin muzyki, co stanowi ponad 1000 utworów. To muzyka, która ukazywała się na antenie w programach lokalnym, ogólnopolskim i była transmitowana za granicę. Część z tych wykonań nie została utrwalona.- Okazuje się jednak, że „wiele nagrań, szczególnie po roku 1989 r. nie mogło być zachowanych i zarchiwizowanych z powodu braku praw do rejestracji, czy nawet jednorazowej transmisji. Wiele też, nawet tych nagranych, zostało skasowanych z powodu prawdopodobnie braku taśm - wyjaśnia w filmie Marek Rzepa, odpowiedzialny za nasze radiowe archiwum.Autorem scenariusza filmu jest Marek Rzepa, autorem zdjęć i montażystą – Janusz Wiertel. Film został wyprodukowany przez Polskie Radio PiK w marcu 2021. Premiera odbędzie się na YouTube i w portalu Polskiego Radia PiK jeszcze w kwietniu 2021 r.Archiwum dostępne jest na stronie archiwum.radiopik.pl, jego zasoby prezentujemy na naszej antenie w cotygodniowej audycji pod tym samym tytułem - w każdą środę o godz, 19.05.