Uwaga! Wiosną często pali się las! Bądźmy ostrożni jeśli się do niego wybierzemy

Opadłe jesienią liście, chrust, sucha roślinność, ale także zalegające w lasach śmieci mogą doprowadzić do pożaru. Właśnie wiosną występuje największe zagrożenie pożarowe lasów. Strażacy i leśnicy apelują o ostrożność i unikanie zachowań, które mogłyby zaprószyć ogień.

– Najczęściej to jest przypadkowe zaprószenie ognia, nawet niedopałek może doprowadzić do pożaru, jadnak są też celowe podpalenia – mówi kpt. Karol Smarz, oficer prasowy PSP w Bydgoszczy.– Utrzymanie dobrego stanu sanitarnego w lesie, np. zostawienie naturalnego drewna dla jego rozkładu jest dobre, ale trzeba robić to rozsądnie, w sposób zrównoważony, ponieważ pamiętajmy, że martwe drewno to duże obciążenie ogniowe – mówi Honorata Galczewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.Polska znajduje się na 3. miejscu wśród krajów europejskich, gdzie najczęściej dochodzi do pożarów lasów. Więcej pożarów jest tylko w Hiszpanii i Portugalii.