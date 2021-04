Lepiej kadrowo w szpitalach na wojnie z pandemią. Wojewoda podziękował medykom

Poprawiła się nieco sytuacja związana z obsadą covidowych oddziałów w regionie - ocenia wojewoda kujawsko-pomorski.

Kontakt dla chętnych do pracy medyków: tel. 52 34 97 430, adres e-mail: wzsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Jak poinformował Mikołaj Bogdanowicz, w tymczasowym szpitalu w Ciechocinku jest wystarczający na dziś personel. Siedemnastoma pacjentami opiekuje się m.in. czterech anestezjologów. Przedstawiciel rządu w regionie wciąż jednak apeluje o zgłaszanie się do pracy na oddziałach covidowych, szczególnie w Ciechocinku i Radziejowie.– Kilkadziesiąt osób udało się w ostatnim czasie zrekrutować lub skierować skutecznie do tych szpitali. Za to wszystkim, którzy się na to zdecydowali i podjęli to wyzwanie serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dalej ten proces będzie tak postępował, żebyśmy dostosowali liczbę medyków w dowolnych miejscach, które mamy w dyspozycji dobrze zabezpieczone w tlen. Sytuacja może nie jest idealna, ale jest lekka poprawa przy rekrutacji do szpitali tymczasowych – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że 6 lat temu - o dwa tysiące zwiększono liczbę miejsc na akademiach medycznych w Polsce. Jednak na to, by lekarz mógł samodzielnie opiekować się pacjentem trzeba 10, 11 lat.Teraz w szpitalach studenci pomagają jako wolontariusze.