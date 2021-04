Prezydent Rafał Bruski: - Rząd podzielił samorządy na lepsze i gorsze

28 miliardów euro będzie do rozdysponowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ile z tej puli trafi do Bydgoszczy? Prezydent miasta Rafał Bruski twierdzi, że niewiele, bo jak skwitował: "Rząd podzielił samorządy na te lepsze i gorsze, traktując gorzej duże miasta , takie jak Bydgoszcz"

- Zdecydowaną większość, ponad 80 procent środków, które trafią z Unii Europejskiej , chce przejąć rząd i rozdysponować na swoje zadania. Tylko niewielka część, niecałe kilkanaście procent, trafi do samorządów. Dodatkowo okazało się, rząd podzielił samorządy mniejsze i większe, czyli lepsze i gorsze. traktując gorzej takich jak takie miasta jak Bydgoszcz. Została dla nas pula około 6 procent, co nie pozwoli na zrealizowanie wielu inwestycji, o które państwo wnioskujecie, a które my zgłaszaliśmy do Krajowego Planu Odbudowy - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.Prezydent podkreśla, że na wczorajszej sesji zostało przygotowane stanowisko Rady Miasta wspierające miejskie potrzeby, ale radni PiS nie wzięli udziału w głosowaniu,Oskarżenia, które dzisiaj padły wobec klubu Prawa i Sprawiedliwości są nieuzasadnione - mówi Grażyna Szabelska, radna PiS- My nie chcieliśmy mieszać się w taką polityczną przepychankę, bo do tego zmierzał ten apel. Rząd patrzy kategoriami całego państwa, bo taka jest rola rządu. Pan prezydent próbował spolaryzować rząd kontra samorządy. Nie można tak polaryzować, to jest nieuprawnione i niesprawiedliwe wobec rządu. Inwestycje rządowe są przecież inwestycjami dla wszystkich Polaków - mówi Grażyna Szabelska.Więcej w materiale Agaty Raczek.