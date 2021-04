Zmiana szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

Płk Artur Kępczyński został w czwartek czasowo pełniącym obowiązki szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, który przejął je od dotychczasowego szefa gen. dyw. Dariusza Ryczkowskiego - poinformował rzecznik IWSZ ppłk Marek Chmiel.

W uroczystości przekazania obowiązków wziął udział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, który podziękował Dariuszowi Ryczkowskiemu za wysoki poziom realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych.- Nie mam wątpliwości, że w siłach zbrojnych nic nie wydarzy się bez Inspektoratu Wsparcia. Każda czynność finansowa, planistyczna, infrastrukturalna musi być wcześniej przeanalizowana, zaplanowana i wykonana na czas, angażując ogromy potencjał ludzi (..). Jako szef sztabu, również jako żołnierz, który widzi całą mechanikę sił zbrojnych, doskonale sobie zdaję sprawę, że bez Inspektoratu Wsparcia SZ nie odbyłoby się nic - powiedział gen. Andrzejczak.Podziękował również za zaangażowanie w ostatnich miesiącach w walce z pandemią, w zadania związane ze zmianami dyslokacyjnymi jednostek, obecnością sił sojuszniczych na terenie Polski. - Nie odbyłoby się to gdyby nie styl dowodzenia, zaangażowanie i pasja wszystkie te walory były reprezentowane przez pana generała Ryczkowskiego - podkreślił szef Sztabu Generalnego WP.Generał Ryczkowski podziękował kadrze IWSZ za dwa lata wspólnej służby i pracy. - Nie udałoby się zrealizować wszystkich zadań nakreślonych przez szefa Sztabu Generalnego gdyby nie zasoby ludzkie, bo Inspektorat to przede wszystkim ludzie - mówił.- Przez te dwa lata udało nam się wspólnie zbudować fundament działalności logistycznej sił zbrojnych. Jesteśmy gotowi do tego żeby być elastyczni i adaptować się do warunków, które nam sytuacja nakreśli. Z tymi wyzwaniami zostawiam swojego następcę - mówił gen. dyw. Ryczkowski.Uroczystość odbyła się z zachowaniem zasad z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obecni byli dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski oraz dowódcy podległych IWSZ jednostek i instytucji.