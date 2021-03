Najlepszy nos w policji przechodzi na zasłużoną emeryturę! [zdjęcia, wideo]

Nochal, owczarek niemiecki z radziejowskiej policji przeszedł w tak zwany stan spoczynku. Odsłużył dziewięć lat, a niedawno wprowadził się do nowego lokum u swojego opiekuna i przewodnika asp. Piotra Świderskiego.

Nochal to policyjny pies wyszkolony do tropienia. Do służby wstąpił w 2012 roku. Następnie razem ze swym opiekunem asp. Piotrem Świderskim, przeszedł szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. Przez lata służby Nochal brał udział w setkach patroli i interwencji.W trakcie służby, dzięki niezawodnemu węchowi przyczynił się niejednokrotnie do zatrzymania sprawców przestępstw. Jedną z takich osób była podpalaczka stogów na terenie gm. Piotrków Kujawski. Nochal spisał się także podczas poszukiwania osób zaginionych, w szczególności w terenach leśnych.Wspólnie z przewodnikiem uczestniczył w spotkaniach profilaktycznych, gdzie uczono jak bezpiecznie postępować z psami, co należy zrobić, kiedy zwierzę zaatakuje i jak takiego ataku uniknąć.Więź jaka wytworzyła się przez lata służby pomiędzy opiekunem a jego podopiecznym sprawiła, że emeryturę Nochal spędzi w domu swego przewodnika. Aspirant Piotr Świderski przez kilka tygodni własnoręcznie budował „apartament” dla psa. Lokum, w którym zamieszka emeryt jest bardzo funkcjonalne, ciepłe i bezpieczne.Jak podkreśla przewodnik, na emeryturze pies przeżywa drugą młodość. Chętnie biega, aportuje i bawi się z domownikami.