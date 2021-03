Straż Miejska skończyła kontrole miejsc noclegowych bezdomnych

Wiosną miejskie służby podsumowują "Akcję Bezdomność". Straż Miejska tej zimy odwiedziła bez mała 500 miejsc, w których przebywały osoby bezdomne. Było tylko 7 próśb o odwiezienie do schroniska...

Od wielu lat przyjętą i sprawdzoną procedurą jest tworzenie w Straży Miejskiej tzw. mapy bezdomności, czyli wykazu miejsc przebywania bezdomnych. Mapa była aktualizowana na bieżąco w związku z tym, że osoby te często zmieniały swoje miejsca bytowania. Na podstawie tak sporządzonej mapy, strażnicy w ramach pełnionej służby patrolowej przeprowadzali kontrole ze szczególnym ich nasileniem w porze nocnej, gdy temperatura spadała poniżej 0o C.Minionej zimy municypalni przeprowadzili z inicjatywy własnej 493 takie kontrole. Oprócz tych miejsc, patrole straży były także kierowane przez służbę dyżurną w miejsca wskazywane w zgłoszeniach mieszkańców Bydgoszczy.W zakończonym sezonie zimowym dyżurny odebrał łącznie 721 takich zgłoszeń. Dotyczyły one m.in. klatek schodowych, opuszczonych budynków, wiat śmietnikowych i przystankowych. Dzięki zgłoszeniom oraz kontrolom własnym strażnicy dotarli do bezdomnych 755 razy, niekiedy wielokrotnie do tych samych osób. Najczęściej odmawiały one przyjęcia jakiejkolwiek pomocy – 653 razy. W 59 przypadkach osoby bezdomne przewożone były do wytrzeźwienia do policyjnego Punktu Doprowadzenia Osób Zatrzymanych (PDOZ), a gdy ich stan zdrowia wskazywał na potrzebę udzielenia pomocy medycznej, strażnicy wzywali na miejsce pogotowie ratunkowe – 29 razy.Każdy bezdomny, który wyraził zgodę na pobyt w schronisku lub noclegowni, został tam dowieziony przez patrole Straży Miejskiej – 7 razy. Ponadto w 1 przypadku strażnicy wystąpili do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy osobie znajdującej się w trudnej sytuacji, która przebywała w altanie działkowej. Do bezdomnych trafiło także kilkanaście kurtko – śpiworów.Wraz ze wzrostem temperatury, Straż Miejska zakończyła kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych z inicjatywy własnej. Jednak zgłoszenia od mieszkańców dotyczące tych osób są przyjmowane i realizowane przez cały rok.