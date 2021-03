Ogłoszono przetarg na budowę ronda w Kobylnikach koło Kruszwicy

Skrzyżowanie w Kobylnikach jest niewystarczające dla coraz większego ruchu na tym odcinku, a przypomnijmy, że chodzi o ponad 12 tys. pojazdów na dobę. Poza tym, układ łączący drogę krajową z wojewódzką i gminną, a także bliskość zakładów przemysłowych sprawiają, że miejsce to wymaga kompleksowej rozbudowy.

Chodzi o skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej nr 62, drogi wojewódzkiej nr 412 i drogi gminnej nr 150833C.Inwestycja obejmie budowę ronda czterowlotowego, chodników, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. Jezdnia zostanie poszerzona do 3,5 metra, a cała nawierzchnia będzie posiadać parametry nośności 11,5 t/oś.12 stycznia br. wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał decyzję o finansowaniu zadania, co umożliwia rozpoczęcie postępowania przetargowego. Inwestycja wpłynie m.in. na poprawę bezpieczeństwa. Średniodobowy ruch na odcinku DK62 dla odcinka Kobylniki - Radziejów, na którym zlokalizowane jest skrzyżowanie, to ponad 12 tys. pojazdów na dobę.Planowe zakończenie robót przewidywane jest na koniec 2021 roku. Zadanie finansowane jest ze środków Skarbu Państwa.