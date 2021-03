Nowy sprzęt i pracownie dla szpitala. Pieniądze dla Torunia z rządowego funduszu

9 mln zł otrzyma Toruń na zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim. Razem nasz region dostanie ponad 78 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Pieniądze można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne lokalne działania. - Cieszymy się, że dzięki dzisiejszej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego największe wsparcie w naszym województwie w wysokości 9 mln zł trafia właśnie do Torunia. Druga co do wysokości dotacja powędruje do Bydgoszczy - to 3,5 mln złotych – mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Adrian Mól.W Toruniu pieniądze pozwolą zwiększyć jakość i dostępność do świadczeń w Szpitalu Miejskim. - Dzięki nim będziemy mieli możliwość utworzenia pracowni elektrofizjologii, a także zakupimy angiograf, czyli urządzenie służące do obrazowania medycznego i wizualizacji naczyń krwionośnych i organów ciała. Te inwestycje pozwolą na utworzenie nowoczesnej pracowni do wykonywania zabiegów z zakresu elektrofizjologii serca – mówi radny sejmiku województwa Przemysław Przybylski.- W ramach projektu będzie też możliwe doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz pracowni endoskopowej. Zostanie zakupiony również niezbędny sprzęt medyczny oraz wyposażenie poprawiające logistykę niemedyczną w lecznicy – mówi Adrian Mól.To kolejne rządowe wsparcie, jakie w ostatnich miesiącach trafiło do Torunia. W ubiegłym roku miasto otrzymało blisko 30 mln zł.