Prof. Moryś po aferze taśmowej na UMK stracił stanowisko w macierzystej uczelni

Prof. Janusz Moryś przestał pełnić funkcję kierownika Katedry Anatomii i kierownika Zakładu Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – poinformowały we wtorek władze uczelni.

Jest to pokłosie nagranej rozmowy, podczas której naukowiec opowiadał o sposobach na zaniżenie zdawalności egzaminów. Sprawę pierwszy opisał portal Interia.pl.1 marca na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbył się wykład z anatomii, który wizytował profesor Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim. W spotkaniu uczestniczyli także kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej CM prof. Michał Szpinda i dziekan Wydziału Lekarskiego CM prof. Zbigniew Włodarczyk. Po zajęciach doszło do dyskusji w gronie naukowców. Profesorowie zapomnieli wyłączyć mikrofony, a ich rozmowę nagrali studenci.Na nagraniu można było usłyszeć, jak wykładowcy dzielą się spostrzeżeniami na temat zdawalności kolokwiów i egzaminów przeprowadzanych online. Naukowcy przyznali, że zdalne egzaminy są złym pomysłem, bo zbyt wielu studentów je zdaje. Dużo efektywniejsze, w ich ocenie, są egzaminy w formie stacjonarnej. Opowiadali, które metody na zaniżanie zdawalności są w ich przekonaniu najskuteczniejsze.O swoich sposobach na odsiew studentów mówił prof. Moryś.„Ja idę online, już mam 71 osób niedopuszczonych. Nie mają szans. Ale ja ich koszę praktycznie. Sposobem online. Krótki czas, 45 sekund” – powiedział na nagraniu.Chwalił się, że przychody uczelni z opłat za egzaminy poprawkowe nazywane są „funduszem Morysia”. Naukowiec nazwał później swoje słowa „niefortunnym żartem”. Tłumaczył, że nie chciał nikogo urazić i najbardziej zależy mu na jakości kształcenia.Sprawą zajęły się władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powołano specjalny zespół, który miał wyjaśnić opisywane przez media nieprawidłowości, a wobec prof. Morysia wszczęto postępowanie dyscyplinarne.We wtorek na specjalnie zwołanej konferencji prasowej władze uczelni przedstawiły wnioski z prowadzonego postępowania.- Podjęliśmy współpracę z samorządem studenckim. Odbyliśmy szereg spotkań. Ta sprawa była dyskutowana w licznych gremiach kolegialnych uczelni. Chciałbym przeprosić studentów za zaistniałą sytuację i za to, że mają odczucie, że nie są w należytym stopniu szanowani przez władze uczelni i wykładowców – mówił podczas spotkania z dziennikarzami rektor Gdańskiego Uniwersytety Medycznego prof. Marcin Gruchała.Poinformował, że prof. Janusz Moryś został odwołany z funkcji kierownika Katedry Anatomii i Neurobiologii i z funkcji kierownika Zakładu Anatomii. Zapewnił, że uczelnia wdroży rozwiązania mające zapobiegać podobnym sytuacjom.- Wprowadziliśmy m.in. zmiany w procesie zaliczania anatomii. Mamy pełną świadomość, że wszyscy odpowiadamy za to, co się stało. Chcemy zainicjować na naszym uniwersytecie działania ogólnouczelniane, wprowadzające nowy standard w komunikacji między studentami a wykładowcami. Zadecydowaliśmy także o powołaniu rzeczników zaufania na wszystkich wydziałach. Wierzymy, że studenci nie będą mieli obaw przed zgłaszaniem im sytuacji problematycznych. Rzecznicy będą przekazywali wszelkie sygnały o nieprawidłowościach bezpośrednio do prorektorów – przekazał prof. Gruchała.Zapowiedział też poprawę systemu ankiet dydaktycznych, które są realizowane po ukończeniu zajęć. Dodatkowo uczelnia chce zainicjować cykl szkoleń z tzw. kompetencji miękkich wśród kadry medycznej.Rektor podkreślił, że wszystkie te działania podejmowane są w celu stworzenia członkom społeczności akademickiej przyjaznych i właściwych warunków do nauki, pracy i doskonalenia się na każdym etapie.- To również warunek konieczny dla dalszego rozwoju uczelni i budowania jej silnej pozycji. Wierzę, że dzięki tym działaniom, efektywnej komunikacji odzyskamy zaufanie studentów – dodał.Prof. Moryś pozostaje pracownikiem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie przebywa na urlopie.- Pan prof. Moryś jest wysokiej klasy specjalistą, świetnym naukowcem, osobą o dużych zdolnościach w zarządzaniu uczelnią, czemu dał świadectwo, pełniąc przed dwie kadencje funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wprowadził program naprawczy w szpitalu akademickim, który pozwolił tej placówce na rozpoczęcie procesu wychodzenia z ogromnego zadłużenia. Zainicjował również modernizację naszej bazy klinicznej. Jest cennym pracownikiem. Liczę na dalszą współpracę z panem profesorem. Chcemy nadal korzystać z jego ogromnej wiedzy i doświadczenia dla dobra naszego uniwersytetu – zaznaczył rektor.