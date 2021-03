Głos w sprawie budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy

Zbyt duży, będzie generował dodatkowy ruch samochodowy, hałas i zanieczyszczenie w centrum miasta - tak o budowanym wielopoziomowym parkingu przy ulicy Grudziądzkiej w Bydgoszczy mówią działacze Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego.

Ich zdaniem, to inwestycja niezgodna z polityką transportową Unii Europejskiej, dlatego napisali w tej sprawie do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.- Chodzi konkretnie o dotację unijną w kwocie 11 mln, jaka została udzielona Bydgoszczy. Część miejsc parkingowych ma mieć charakter „Park&Ride”, a polityka Unii Europejskiej do spraw transportu jasno określa jak powinien ten transport wyglądać. Przede wszystkim powinniśmy wyprowadzać samochody z miast. Idea parkingów „Park&Ride” jest taka, aby budować je na obrzeżach tak, aby kierowcy nie wjeżdżali do centrum miasta, tylko tam przesiadali się na komunikację miejską. Dodatkowym aspektem jest to, że niedaleko stąd jest drugi taki duży parking i to pokazuje, że polityka miasta Bydgoszczy jest zupełnie odwrotna niż to czego, oczekuje od nas Unia Europejska mówił Rafał Wąsowicz z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego.Działacze stowarzyszenia twierdzą też, że większość miejsc na parkingu przy Grudziądzkiej i tak będzie zajęta przez samochody pracowników Urzędu Miasta.