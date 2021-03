Akt oskarżenia przeciwko byłemu wikariuszowi jednej z bydgoskich parafii

Były wikariusz bydgoskiej parafii Świętych Polskich Braci Męczenników stanie przed sądem. Rafał K. odpowie za przestępstwa przeciwko obyczajowości i wolności seksualnej. Akt oskarżenia trafił już do sądu.

- Zarzuty obejmują 10 pokrzywdzonych - 10 osób, które zostały doprowadzone przez oskarżonego do poddania się innej czynności seksualnej pod pozorem prowadzenia terapii zaburzeń seksualnych. W trakcie postępowania trzeba było dokładnie przeanalizować wszystkie czyny, których dopuścił się wówczas podejrzany i również ustalić wszystkich pokrzywdzonych, bo ta liczba rosła w miarę trwania postępowania. Następnie był on badany seksuologicznie. Materiały zgromadzone w trakcie postępowania pozwoliły na sporządzenie aktu oskarżenia - poinformował Włodzimierz Marszałkowski - szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.W śledztwie ustalono, że do przestępstw dochodziło przez kilka lat, a wszystkie ofiary miały powyżej 15 lat.W ubiegłym roku, przed Wielkanocą, Rafał K. został przez biskupa Jana Tyrawę odwołany z obowiązków wikariusza parafii na Kapuściskach. We wrześniu został tymczasowo aresztowany.Za zarzucane księdzu Rafałowi K. czyny grozi do 8 lat więzienia.