We Włocławku obradowali radni miasta. Największe emocje i najdłuższe dyskusje wywołały dwa tematy: dziurawych ulic i filmiku, który w weekend pojawił się na f ...

Zwiększenie liczby punktów szczepień; zwiększenie grona osób kwalifikowanych do szczepienia oraz wprowadzenie szczepień populacyjnych - zakłada m.in. ogłoszon ...

Studenci zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz zapraszają do udziału w akcji 'Zdrowie pod kontrolą'.

2021-03-30, godz. 13:18

Szpital Miejski w Toruniu złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie zajścia, do którego doszło w weekend w placówce. Grupa osób wtargnęła do lecznicy bez ...

