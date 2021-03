Wpadli do toruńskiego szpitala bez masek. Kpili z koronawirusa, szukali go

Toruński szpital miał "nalot" bezmaseczkowców, którzy sprawdzali, co się dzieje w lecznicy w czasie pandemii. Sprawa trafi do prokuratury. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

Szpital Miejski w Toruniu złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie zajścia, do którego doszło w weekend w placówce. Grupa osób wtargnęła do lecznicy bez maseczek. Chodząc po szpitalu i zaglądając do sal "goście" oznajmili, że "suweren przyszedł na kontrolę". Nagranie jest w Internecie.

Studenci medycyny wciąż promują zdrowie. Przygotowali zadania na każdy dzień Kolejne osłabienie kadry. Krychowiak i Piątkowski z pozytywnymi wynikami testów na covid-19 Koronadane z 30 marca: ponad 20 tysięcy zakażeń i 461 zgonów



- to tylko fragment 2,5 minutowego nagrania zamieszczonego w Internecie przez organizację "Wolni - my".



Szpital już złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnieniu przestępstwa.

- Poruszyliśmy dwie kwestie - wyjaśnia Kamila Chyzińska, rzeczniczka Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.



- Po pierwsze, chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej. Osoby te wtargnęły do szpitala, próbował zatrzymać je pan portier, który został popchnięty. Po drugie, te osoby weszły do szpitala bez masek i innych środków ochrony indywidualnej, więc stworzyły bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów i personelu.



Co na to prokuratura? Na razie nie podejmuje kroków, bo sprawę zna tylko z mediów.



- Do nas nie wpłynęło jeszcze żadne zawiadomienie. Nie wiemy jeszcze, co się dokładnie stało. Na razie mamy fakt prasowy, a faktów prasowych nie komentujemy - mówi prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Więcej w materiale Tatiany Adonis. "Tu jest chirurgia i onkologia. Jestem u siebie w szpitalu, w moim państwie. Nikt mi nie będzie mówił, gdzie mogę wchodzić, a gdzie nie. Kontrola szpitala, proszę państwa. Suweren przyszedł na kontrolę. Tak? COVID? Gdzie są ci chorzy?"- to tylko fragment 2,5 minutowego nagrania zamieszczonego w Internecie przez organizację "Wolni - my".Szpital już złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnieniu przestępstwa.- Poruszyliśmy dwie kwestie - wyjaśnia Kamila Chyzińska, rzeczniczka Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.- Po pierwsze, chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej. Osoby te wtargnęły do szpitala, próbował zatrzymać je pan portier, który został popchnięty. Po drugie, te osoby weszły do szpitala bez masek i innych środków ochrony indywidualnej, więc stworzyły bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów i personelu.Co na to prokuratura? Na razie nie podejmuje kroków, bo sprawę zna tylko z mediów.- Do nas nie wpłynęło jeszcze żadne zawiadomienie. Nie wiemy jeszcze, co się dokładnie stało. Na razie mamy fakt prasowy, a faktów prasowych nie komentujemy - mówi prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.Więcej w materiale Tatiany Adonis.