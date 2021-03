Osadzeni z Koronowa zrobili drobne prezenty dla dzieci ze szpitala Jurasza [wideo]

Więźniowie z Zakładu Karnego Koronowo przed świętami zajęli się rękodziełem. Wyklejali, wycinali i wreszcie przekazali wielkanocne zajączki i kartki świąteczne dzieciom i młodzieży ze szpitala Jurasza w Bydgoszczy.

- Podarowaliśmy małoletnim podopiecznym Oddziału Psychiatrii Dziennej i Stacjonarnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy 50 upominków: kartki i zajączki własnoręcznie przygotowane przez osadzonych - mówi kpt. Karolina Kozłowska, rzecznik Zakładu Karnego w Koronowie.- Spotkanie z osobą chorą, niepełnosprawną, czy samotnym dzieckiem, jest okazją do wzbudzania w osadzonych uczuć takich jak empatia, współczucie. To motywuje ich do refleksji nad własnym życiem i postepowaniem oraz stanowi podstawę budowania pozytywnego stosunku do innych.Wielkanocne drobiazgi trafią także do niemal stu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.