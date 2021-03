Na złomowisku demontowano autobusy, wiele razy były pożary. Jest akt oskarżenia

Prokuratura w Lipnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko właścicielowi nielegalnego złomowiska w Suradowie/fot. Pixabay

Prokuratura w Lipnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko właścicielowi nielegalnego złomowiska w Suradowie, gdzie rozbierano autobusy w warunkach powodujących pożary - poinformował w komunikacie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierował do prokuratury Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Właścicielowi nielegalnego złomowiska w miejscowości Suradowo koło Lipna postawiono zarzuty, dotyczące przetwarzania odpadów w warunkach zagrażających środowisku oraz „sprowadzenia zdarzenia mającego postać pożaru i eksplozji".- Na nielegalnym złomowisku odpadów, gdzie prowadzony był demontaż autobusów, wielokrotnie dochodziło do pożarów. Po kontroli inspektorów Delegatury WIOŚ we Włocławku, przeprowadzonej pod koniec 2019 r. WIOŚ wstrzymał prowadzenie nielegalnej działalności, a na właściciela firmy nałożono karę pieniężną w wysokości 1 mln zł - zaznaczono w komunikacie GIOŚ.