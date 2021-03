Pilotowali ojca z chorym synem do szpitala. Wcześniej chcieli wlepić mu mandat

Przekraczał dozwoloną prędkość i wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Jak się okazało - wiózł do szpitala syna, który potrzebował natychmiastowej pomocy lekarskiej. Pomogli mu policjanci.

Do incydentu doszło na trasie Słębowo – Sarbinowo (powiat żniński_. Zainteresowanie policjantów wzbudził kierujący volkswagenem golfem, który przekroczył dozwoloną prędkość oraz wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Podczas zatrzymania pojazdu do kontroli okazało się, że sytuacja jest poważna, gdyż kierowca wiezie syna z silnym bólem brzucha i potrzebuje pomocy w szybkim dotarciu do szpitala.- Zachodziła obawa o życie i zdrowie pasażera, więc policjanci poinstruowali kierowcę, w jaki sposób ma się zachowywać podczas jazdy za nimi, a następnie przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych przystąpili do pilotowania kierującego volkswagenem golfem do szpitala w Żninie – relacjonuje sierż. szt. Ewelina Łasut, p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie. - Dzięki pomocy policjantów, mężczyzna szybko trafił pod opiekę lekarską, a kierujący, z uwagi na okoliczności zdarzenia, został pouczony za popełnione wykroczenia.