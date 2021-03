Dziupla w lesie, ale nie dla ptaków. Policja rozbiła złodziejską szajkę [zdjęcia, wideo]

Kryminalni z Inowrocławia uderzyli w nielegalną działalność samochodową. W podgniewkowskim lesie policjanci odkryli „lewy” warsztat, gdzie trafiały kradzione samochody z Polski i Niemiec. Tam zabezpieczone zostały cztery pojazdy i znaczne ilości części samochodowych. Śledztwo trwa.

Inowrocławscy policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy zajmują się zwalczaniem samochodowej przestępczości uzyskali informację o miejscu pod Gniewkowem, gdzie mogą znajdować się kradzione pojazdy.W ubiegłym tygodniu kryminalni wspólnie z policjantami z Gniewkowa przeczesali teren leśny i tam odkryli pomieszczenia między innymi zaadaptowane na warsztat samochodowy. Nie był to jednak warsztat naprawczy, a miejsce w którym policjanci ujawnili samochody w trakcie rozbiórki i liczne części samochodowe. W „dziupli” policjanci zabezpieczyli cztery samochody marki BMW, Audi i dwa marki Ford oraz znaczne ilości części samochodowych.Dwa z tych pojazdów, jak ustalili policjanci, były skradzione na terenie Niemiec i dwa na terenie kraju. Ponadto wśród części kryminalni ujawnili także takie, które pochodzą od innych skradzionych pojazdów na terenie Niemiec oraz Polski. To części od samochodów głównie marki Mercedes i Ford.Do sprawy został zatrzymany wówczas właściciel posesji, 60-letni mężczyzna, który zajmował się rozbiórką pojazdów „z zamiłowania”. Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów dotyczących umyślnego paserstwa polegającego na ukrywaniu pojazdów, podzespołów i elementów pojazdów, które pochodziły z przestępstwa. Mężczyzna doprowadzony do oskarżyciela został objęty policyjnym dozorem. Ma też zakaz opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli mężczyźnie dwa pojazdy. Z uwagi na mienie znacznej wartości, kara wobec podejrzanego zaostrza się. Może on spodziewać się kary więzienia do 10 lat.Kilka dni temu kryminalni kontynuowali działania w ramach tego samego śledztwa. Uzyskali bowiem nowe informacje o jeszcze dwóch miejscach na terenie gminy Gniewkowo, gdzie miały być ukryte podzespoły samochodowe pochodzące z przestępstwa. Wytypowane pomieszczenia gospodarcze zostały przez policjantów przeszukane. Kryminalni natrafili w nich na liczne podzespoły samochodowe oraz części i tablice rejestracyjne. Jeszcze na miejscu działań policjanci ustalili, że cały ten asortyment pochodzi od utraconych w Polsce i na terenie Niemiec samochodów. Śledztwo w tej sprawie trwa nadal i ma charakter rozwojowy.