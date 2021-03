Możemy polecieć z Bydgoszczy do Warszawy. Od maja jeszcze dalej?

Powracają loty relacji Bydgoszcz - Warszawa. W poniedziałek o 5:35 wystartował pierwszy - po dłuższej przerwie - samolot z Bydgoszczy do stolicy. Loty odbywać się będą 3 razy w tygodniu - zapowiada Daniel Mackiewicz, rzecznik Portu Lotniczego w Bydgoszczy.

– Wyloty z Bydgoszczy o godzinie 5.35 w poniedziałki, czwartki i soboty. Lądowanie w Warszawie o 6.25 – powiedział Daniel Mackiewicz.Rejsy ze stolicy odbywać się będą natomiast w niedziele, środy i piątki o godzinie 23:00, przylot do Bydgoszczy ok 23:45. Jak podkreśla rzecznik bydgoskiego lotniska rejsy do Warszawy, to nie tylko możliwość wylotu do stolicy, ale także możliwość transferowej podróży do innych europejskich miast. Ceny biletów zaczynają się od 70 zł w jedną stronę.– Kolejną dobrą informacją jest planowany powrót irlandzkiego przewoźnika Ryanair na bydgoskie lotnisko – dodaje Mackiewicz.– Już od maja planowane jest wznowienie rejsów do Londynu-Stansted, Londynu-Luton, Birmingham, Dublina i Kijowa-Boryspol. Zaznaczamy, że wszelkie plany przewoźników zależy są od sytuacji epidemicznej, obostrzeń panujących w danych krajach. Sytuacja jest dynamiczna i wszystko może jeszcze ulec zmianie – mówił Daniel Mackiewicz.Warto przypomnieć, że wszystkie loty odbywają się w zaostrzonym reżimie sanitarnym.