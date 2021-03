Trzy miesiące aresztu dla 41-latka za rozbój z użyciem noża we Włocławku

Aresztowanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Celem przestępcy było kilkaset złotych.

Do ataku doszło w jednym z punktów usługowych w centrum Włocławka. Pracujący tam 56-latek został zaatakowany przez mężczyznę, który groził mu nożem i żądał pieniędzy. Ostatecznie zabrał kilkaset złotych. Jeden ze świadków ruszył na pomoc poszkodowanemu i odebrał agresorowi nóż. 41-latek zbiegł z miejsca zdarzenia.– Powiadomieni o zdarzeniu policjanci od razu podjęli działania zmierzające do schwytania sprawcy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i własnych ustaleń kryminalni wytypowali 41-letniego mieszkańca Włocławka. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany - wskazała w piątkowym komunikacie oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji we Włocławku nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek.Podejrzany złożył wyjaśnienia w prokuraturze. To zdecydowało o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.