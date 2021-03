Fundacja Dar Poczty dla Szpitala Biziela. To pomoże najciężej chorym na COVID-19

Wysoko specjalistyczną aparaturę do leczenia i diagnozowania najciężej chorych pacjentów z COVID-19 kupił Szpital Uniwersytecki im. dra Biziela w Bydgoszczy. Fot. Elżbieta Rupniewska

100 tysięcy złotych na ten cel podarowała bydgoskiej lecznicy Fundacja Dar Poczty. Symboliczny czek z rąk wiceprezesa Poczty Polskiej Krzysztofa Falkowskiego odebrała dyrektor naczelna szpitala. Dziękując za darowiznę dr Wanda Korzycka-Wilińska mówiła jak bardzo ważne jest to wsparcie dla pacjentów.– Jest to sprzęt wysokospecjalistyczny, który nam bardzo pomaga w leczeniu pacjentów, w całej diagnostyce. Kupiliśmy USG, specjalne, takie, które pozwala lekarzowi na intensywnej terapii medycznej badać pacjenta, diagnozować jego płuca, jego jamę brzuszną. Poza tym dwa urządzenia do wysokoprzepływowego tlenu, dla tych pacjentów, którzy mają problemy z oddychaniem, bardzo duża pomoc, dziękujemy bardzo –Od soboty Szpital Biziela uruchamia kolejne 10 łóżek dla pacjentów covidowych. Obecnie placówka ma 49 takich miejsc, w tym 17 izolatek jednołóżkowych, 23-łóżkowy oddział dla pacjentów leczonych tlenem i 9-łóżkowy oddział dla najciężej chorych.