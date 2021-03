Senat uczcił 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Senat przyjął w czwartek uchwałę w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy. „Czterdzieści lat po wydarzeniach bydgoskiego marca Senat, uznając ówczesną postawę powszechnego, bezprecedensowego oporu przeciwko komunistycznej władzy, składa hołd i wyraża wdzięczność wszystkim jego uczestnikom - czytamy.

Za uchwałą opowiedziało się 78 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.Po głosowaniu były senator Jan Rulewski, uczestnik wydarzeń marcowych w Bydgoszczy, powiedział, że „w Bydgoszczy chłopi, ale i my pracownicy przejęci solidarnością, ale też w imię samopomocy, oferując pomoc rolnikom, chłopom, rozwiązywaliśmy nasze problemy wyżywienia narodu, w szczególności robotników”.- W efekcie i pod naciskiem tego największego protestu w dziejach Polski, podpisano kolejne porozumienie. Kolejny raz władza komunistyczna uzyskała warunkową, powtarzam warunkową przepustkę do sprawowania władzy. Jak wykorzystała to wszyscy (...) przekonali się w grudniu, bo w istocie ta władza fałszowała od samego początku. I może dlatego, że naród nie udzielił jej tego zaufania, już nigdy, dziś o to żyjemy w kraju wolnym - ocenił.Wskazał, że „przesłanie nadal, zawsze pozostaje to samo, że jeśli wybierasz władzę, jeśli władza wygrywa, to wszakże pod warunkiem, że będzie realizowała porozumienia”.Uchwała przypomina, że „czterdzieści lat temu w Bydgoszczy podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej 19 marca 1981 r. doszło do napaści milicji na zaproszonych przedstawicieli bydgoskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ +Solidarność+”. „Wśród nich znajdowali się także przedstawiciele nieuznawanego przez władze komunistyczne Komitetu Założycielskiego NSZZ +Solidarność+ Rolników Indywidualnych”- dodano.W uchwale napisano, że „po brutalnej akcji Milicji Obywatelskiej, zwłaszcza dotkliwym pobiciu Michała Bartoszcze, Mariusza Łabentowicza i Jana Rulewskiego, wydarzenia bydgoskie szybko nabrały wymiaru ogólnopolskiego, a wobec pobitych podjęto akcję dyskredytującą”.„Społeczeństwo polskie, wielokrotnie doświadczane w minionych latach kryzysami żywnościowymi, z całą mocą stanęło w obronie działaczy związkowych pobitych przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Dało temu wyraz w strajku ostrzegawczym, największym w powojennej historii Polski” - zaznaczono w uchwale Senatu.Wskazano, że „celem ówczesnych protestów było zwrócenie uwagi władz komunistycznych na problem wyżywienia narodu". "W tamtym czasie wprowadzono kartki żywnościowe na mięso, co było ostatecznym dowodem bankructwa polityki gospodarczej, w tym rolnej, rządów PRL” - dodano.Oceniono, że „polityka ta, posługująca się różnymi metodami kolektywizacji rolnictwa, spowodowała, że rolnicza Polska była wielkim importerem żywności". "Rolnicy w Polsce, przy wsparciu NSZZ +Solidarność+ i Kościoła Katolickiego, powiedzieli +dość+ tej degradacji i w całym kraju domagali się gwarancji autentycznej własności gospodarstwa rodzinnego oraz zachowania tradycji i kultury wsi polskiej” - podano w uchwale.Uchwała głosi, że „czterdzieści lat po pamiętnych wydarzeniach bydgoskiego marca Senat Rzeczypospolitej Polskiej, uznając ówczesną postawę powszechnego, bezprecedensowego oporu przeciwko komunistycznej władzy, składa hołd i wyraża wdzięczność wszystkim jego uczestnikom”.