Ulica Śniadeckich 63 - wiadomo już, gdzie będzie się mieścił pierwszy w Bydgoszczy sklep socjalny. Wejścia do sklepu będą dwa – zarówno od ul. Śniadeckich, jak i od ul. Dworcowej.

O jego lokalizacji poinformowała Iwona Waszkiewicz. Zastępca prezydenta miasta przypomniała, że zakupy będą w nim mogli robić najbardziej potrzebujący mieszkańcy.Zdaniem inicjatorki założenia sklepu, bydgoskiej radnej Joanny Czerskiej-Thomas takie miejsce w Bydgoszczy jest bardzo potrzebne. - Będziemy mogli realnie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują - dodaje Mikołaj Rykowski z Fundacji „Wolne Miejsce”, która będzie prowadzić sklep. Chwali też lokalizację placówki.W sklepie socjalnym produkty pełnowartościowe i nowe będą sprzedawane za pół ceny. Oprócz żywności to także m.in. środki chemiczne czy odzież. Osoby, które będą mogły tam kupować będą wskazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundację.Idea sklepów socjalnych przywędrowała do Polski z Austrii, gdzie od 30 lat działa 16 takich placówek. Pierwszy w Polsce sklep socjalny pojawił się w Katowicach, w naszym regionie działa już we Włocławku. W Bydgoszczy, według wstępnych planów, ma zostać uruchomiony w czerwcu.