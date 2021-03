Schreiber: w obostrzeniach nie chodzi o statystyki, a o wydolność służby zdrowia

Minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, zapytany o przykład Niemiec, które wycofują się z wprowadzania kolejnych restrykcji, i zapowiadane na czwartek w Polsce kolejne decyzje, wskazał, że celem obostrzeń nie jest porównanie z innymi krajami.

Posłuchaj i zobacz całą Rozmowę dnia

– Nie chodzi o żadne statystyki, o gonienie się między państwami, kto lepiej wypada. Chodzi o wydolność naszej służby zdrowia. Im bardziej rośnie liczba osób, zakażonych jak zakażonych, ale liczba osób, których przybywa w szpitalach. To było od początku celem rządu, by nie dochodziło do takich scen jak w Belgii, Hiszpanii czy we Włoszech. Gdzie trzeba było mówić, że respirator czy przyjęcie do szpitala jest dla osób do pewnego roku życia, bo później się nie opłaca ratować życia ludzkiego, to jest coś czego absolutnie chcemy uniknąć – powiedział Łukasz Schreiber.