W Grudziądzu jednak duża podwyżka za wywóz śmieci. Niektórzy uważają, że niesłuszna

To już jest pewne. Grudziądzanie od maja zapłacą więcej za wywóz odpadów.

28 zamiast 20 złotych za osobę. 40 procentową podwyżkę przegłosowali radni podczas środowej sesji Rady Miasta. Za głosowało 13 osób, przeciwko było 7 radnych PiS i jeden radny niezrzeszony. Jak mówi szef klubu PiS, Sławomir Szymański ta podwyżka to kolejny haracz.– Koszt tej podwyżki, która dotknie mieszkańców Grudziądza, będzie wynosił 40%, tyle dostaną po kieszeniach ponownie grudziądzanie. Podtrzymujemy naszą opinię, że podwyżka 40% nie jest konieczna, podkreślam to panie skarbniku, panie prezydencie, każdy kto uważa inaczej wprowadza mieszkańców w błąd. To kolejny haracz – powiedział Sławomir Szymański.Podwyżka była konieczna, bo system musi być zbilansowany, mówi Paweł Napolski z Koalicji Obywatelskiej.– Nie wprowadzono żadnych covidowych ustaw, które by pozwoliły samorządom odstąpienie od obowiązku bilansowania systemu i zmniejszenia opłat ponoszonych przez mieszkańców. Gdyby takie rozwiązania prawne były, gdybyśmy nie musieli bilansować systemu, wówczas moglibyśmy nie wprowadzać podwyżki – powiedział Paweł Napolski.Sesja trwała 12 godzin i została przerwana późnym wieczorem.