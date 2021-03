Które maski chronią nas najskuteczniej? Te z atestem, i stosowane jednorazowo

Do niedawna specjalnie nie zwracaliśmy uwagi na to, czym zakrywamy nos i usta. Jednak w miarę trwania pandemii o wirusie wiemy coraz więcej. Już nie wystarczy zasłanianie nosa i ust szalikiem, a i maseczki materiałowe należałoby odłożyć na półkę.

O maskach, które maski najskuteczniej nas chronią mówi ekspert - Leszek Garbacz, specjalista ds. ochrony osobistej.- Chronią nas najbardziej te maski, które są stosowane jednorazowo, i te które są certyfikowane. Na pewno nie chronią nas maski typu materiałowego, ponieważ nie przeszły żadnych badań odnośnie skuteczności filtracji, nie są testowane. One mogą nas ochronić co najwyżej przed mandatem, a nie przed infekcją. Wyróżniamy dwa rodzaje masek: maski medyczne - i tu najskuteczniejsza jest maska typu 2R, a w tej podgrupie możemy wyróżnić maski typu 2R z dodatkową warstwą z nanowłókien, które są w stanie wychwycić cząsteczki wielkości wirusa. Maski te przechodzą badania na skuteczność filtracji dla wirusów, co jest ewenementem na rynku, bo nie wszystkie maski są badane pod tym kątem (...).Więcej w materiale Magdy Jasińskiej.