Nitro - Chem ma misję: sportowcom trzeba pomagać, zwłaszcza teraz

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wspierają - mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią - bydgoski sport. W środę (24.03) podpisano umowy sponsorskie, m.in. z klubem koszykarek i tenisistów stołowych.

- Nasza pomoc to kontynuacja pewnej misji, a także nasza podstawowa determinacja, by zaznaczyć swoją obecność na rynku związanym ze sportem. To także kwestia związana z trudnymi czasami pandemii. Sportowcom jest szczególnie trudno, sport trzeba wspierać - mówi Andrzej Łysakowski, prezes zarządu Zakładów Chemicznych Nitro - Chem.- Ta umowa jest takim czasem poznania się. Mój kontrakt jest jednoroczny, jeżeli będzie dalej obowiązywać, to mam nadzieję, że współpraca będzie poszerzana, a Nitro - Chem stanie się moim głównym sponsorem strategicznym. Na to głęboko liczę - mówi Grzegorz Zengota, żużlowiec Polonii Abramczyk BydgoszczNitro-Chem - oprócz żużlowca Grzegorza Zengoty, koszykarek Basketu 25 i tenisistów stołowych Lotto ZOOLeszcz Gwiazdy Bydgoszcz wsparł także Polski Związek Szachowy, który na przełomie kwietnia i maja organizuje w Bydgoszczy Indywidualne Mistrzostwa Polski.Więcej w materiale Macieja Wilkowskiego.