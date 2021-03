Starszy człowiek wpadł do jeziora. Żyje dzięki 12-letniej dziewczynce

12-latka spacerując nad jeziorem Gopło zauważyła, że starszy mężczyzna wpadł do wody. Zawiadomiła służby i dzięki temu uratowała mu życie.

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 15.00 w Kruszwicy. Dziewczynka spacerowała z przyjaciółką nad jeziorem Gopło. Nagle zauważyła, że idący brzegiem starszy człowiek wpadł do wody. Nastolatka zadzwoniła pod numer 112 wzywając pomoc.- Dziewczynka powiedziała, że mężczyzna chyba karmił kaczki, wpadł do wody i jest w bliskiej odległości od brzegu. Podała też dokładną lokalizację zdarzenia, co w takich sytuacjach jest ogromnie ważne, by jak najszybciej dotrzeć z pomocą - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego w Inowrocławiu. - W to miejsce zostały skierowane służby ratunkowe. Niezwłocznie dotarli tam lądem kruszwiccy policjanci, wodą ratownicy z nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy. To oni wspólnie wydobyli mężczyznę na brzeg.Po kilkudziesięciu minutach resuscytacji mężczyzna odzyskał oddech i tętno. Karetką został przewieziony do szpitala. - Ważne w tym całym zdarzeniu i godne pochwały jest to, jak istotną rolę odegrała ta nastoletnia dziewczynka. Jej reakcja i jasny przekaz pozwolił na bardzo szybkie odnalezienie i uratowanie mężczyzny. Edukujmy wszyscy dzieci od najmłodszych lat, jak reagować na zagrożenia. To daje efekty - chwalą policjanci.