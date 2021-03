Z Lipna do Jasienia: budują nową drogę, zatoki autobusowe, ścieżkę rowerową [zdjęcia]

Trwa gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna do Jasienia (powiat lipnowski). Korpus trasy powstaje od podstaw, tak jak przy budowie zupełnie nowych dróg.

- Modernizowane są odcinki o łącznej długości ponad 17 kilometrów pomiędzy Lipnem i Jasieniem. Najbardziej zaawansowane są roboty pomiędzy Wierzbickiem i kompleksem leśnym w okolicach Jasienia. Wykonano tam nowy korpus drogi z podbudową z kruszywa łamanego i ułożono pierwsze warstwy bitumiczne. Taki zakres prac jest zbliżony do budowy zupełnie nowych dróg. Asfalt przykrywa już odcinek o długości około 11 kilometrów – informuje Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka. - Na całym modernizowanym odcinku dobudowano nowe zatoki autobusowe, a pomiędzy Suradowem i Jasieniem wykonano zjazdy na posesje. Na terenie Lipna powstała kanalizacja deszczowa o długości około 600 metrów. W najbliższych tygodniach wykonawca zamierza kontynuować prace m.in. na odcinku pomiędzy Lipnem i Głodowem. Równocześnie po okresie zimowym wznowiono roboty przy ścieżce pieszo-rowerowej.- To kontynuacja modernizacji ważnej drogi wojewódzkiej z Lipna w kierunku Płocka. Kierowcy jeżdżą już odnowioną częścią trasy pomiędzy Jasieniem i granicą województwa, a teraz, zgodnie z planem, kontynuujemy przebudowę odcinka prowadzącego przez Suradowo do Lipna - mówi marszałek Piotr Całbecki.Trasa między Lipnem i granicą naszego województwa komunikuje m.in. gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową nr 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem. Do tej pory zrealizowane prawie jedną trzecią wszystkich prac. Przebiegają one zgodnie z harmonogramem, a zakończenie inwestycji nastąpi w połowie przyszłego roku. Wykonawcą prac jest firma Transpol Lider z Łojewa (powiat inowrocławski). Łączny koszt modernizacji to 74 mln zł. Inwestycja finansowana jest ze środków UE.