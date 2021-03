Nowa sala gimnastyczna w Chełmży. Ma być świetnie wyposażona i gotowa jesienią [wideo]

W Chełmży powstaje sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Unii Europejskiej. Czekano tu na to od lat.

To bardzo ważna i potrzebna inwestycja - podkreśla dyrektor placówki Grzegorz Sosnowski.– To sala gimnastyczna, której ta część miasta była pozbawiona przez wiele lat. To bardzo dobry pomysł i szybka realizacja – powiedział Grzegorz Sosnowski.Sala gimnastyczna ma być wyposażona w nowoczesny sprzęt, również taki przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdzie się boisko do piłki koszykowej, bramki do piłki nożnej. Sala ma służyć nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom osiedla.Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazało na budowę sali milion sześćset tysięcy złotych. To ważne, żeby sport dofinansowywany był również w małych miastach - podkreśla poseł Mariusz Kałużny.– Sport nie tylko łączy jak widać samorządy: miasto i powiaty, ale też łączy pokolenia, łączy młodzież, dzieci, amatorów z zawodnikami starszymi. Sport społecznie przynosi bardzo wiele dobrego – powiedział Mariusz Kałużny.Sala gimnastyczna w Chełmży ma zostać oddana do użytku jesienią. Dyrekcja liczy, że z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie będą już mogli korzystać z nowej sali.