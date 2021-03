Wojewoda o sytuacji w naszym regionie: nie mam dobrych wiadomości

Pogarsza się sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim. Odnotowywanych jest coraz więcej zakażeń, a w szpitalach jest coraz mniej wolnych miejsc.

– Sytuacja w naszym regionie jest wyjątkowo trudna. W tej chwili w naszych szpitalach na poziomie drugim i trzecim przebywa przeszło 1550 osób. To jest o 200 osób więcej niż w szczycie drugiej fali. Od 20 lutego to więcej o prawie 800 osób, więc musi być to odczuwalne dla służby zdrowia. Nie wykluczam u nas żadnych scenariuszy. Apeluję do wszystkich, którzy lekceważą tę chorobę, zapewniam jest bardzo niebezpieczna – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Według dzisiejszego dobowego raportu Ministerstwa Zdrowia, w regionie było 863 zakażeń, najwięcej w Bydgoszczy - 183, w Toruniu - 97 oraz powiecie inowrocławskim - 95.