Biblioteka na bydgoskim Bocianowie jak nowa. Ma to być nie tylko wypożyczalnia

Filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy przeszła metamorfozę. Obiekt powiększył się o sąsiedni lokal i jest trzy razy większy niż dotąd. Kierowniczka czytelni chce, by wolną przestrzeń wypełniły m.in. zdjęcia dzielnicy.

Zaapelowała do bydgoskich fotografów, którzy chcieliby utrwalić lub już uwiecznili dzielnicę na swoich pracach o podzielenie się zbiorami.- Byłaby to swojego rodzaju bezterminowa wystawa „Londynek w obiektywach bydgoskich fotografów” - mówi Anna Wilczyńska-Kubiak.- Chcemy przede wszystkim nadać indywidualny charakter tej bibliotece i w jakiś sposób ją ozdobić i wyróżnić, stąd mój pomysł. Zwróciłam się do bydgoskich fotografów o podarowanie nam zdjęcia Londynka. Od dwóch osób otrzymałam już propozycje zdjęć, od kilku deklarację, że się tutaj wybiorą. Wyczuwam nawet mały entuzjazm ze strony fotografów. Liczę, że się uda - powiedziała Anna Wilczyńska-Kubiak.Zdjęcia mogą przekazywać również okoliczni mieszkańcy, którzy w ten sposób mogą współtworzyć to miejsce, które jest niezmiernie ważne dla tej dzielnicy.