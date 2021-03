Wicemarszałek województwa o czwartym kręgu opery

Inwestycje w Bydgoszczy, w szczególności budowa czwartego kręgu Opery Nova czy przebudowa Filharmonii Pomorskiej będą kontynuowane - zapewnił wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski odnosząc się do listu otwartego przewodniczącego Stowarzyszenia „Metropolia Bydgoska”.

Posłuchaj Rozmowy Dnia ze Zbigniewem Ostrowskim

- One będą kontynuowane. Jeżeli opóźniamy rozpoczęcie przetargu na wykonawstwo czwartego kręgu, to robimy to tylko z tego powodu, że czekamy na rozstrzygnięcia w sprawie ewentualnych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Dzisiaj z marszałkiem spotykamy się inwestorem czwartego okręgu, by omówić sprawę związaną z finansowaniem garażu, który ma być elementem tego budynku i będzie częścią komercyjną - powiedział Zbigniew Ostrowski, gość wtorkowej Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.