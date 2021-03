Debata o wolności religijnej w edukacji dziecka

Rodzice i środowisko szkolne mają największy wpływ na rozwój duchowy dziecka. To edukacja domowa i szkolna kształtuje wrażliwość religijną od najmłodszych lat - o wolności religijnej w edukacji dziecka debatowano w przestrzeni wirtualnej.

Za nami pierwsza debata z cyklu organizowanego przez Laboratorium Wolności Religijnej. W debacie wzięła udział min. Agnieszka Stefaniak, blogerka i matka siedmiorga dzieci, która zwracała uwagę, że wychowanie religijne jest najważniejsze, ale z badań wynika, że wybierając szkołę, kierujemy się zupełnie innymi czynnikami.- Głównym argumentem wyboru szkoły nie są treści i wartości, jakie są w tej szkole przekazywane, tylko poziom edukacyjny i bliskość od domu - zaznaczyła Agnieszka Stefaniak.Zdaniem dr Rafała Maliszewskiego, wicedyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach, to rodzice w momencie złożenia podania do szkoły wyznaniowej decydują o rozwoju dziecka w sferze duchowej, religijnej.- Bardzo jasno określamy specyfikę wychowawczą. To jest szkoła wyznaniowa, nie ukrywamy pewnych rzeczy, które są stricte związane z nauczaniem Kościoła katolickiego i każdy kto decyduje się na posłanie dziecka do naszej szkoły musi mieć taką świadomość - powiedział dr Rafał Maliszewski.Dr Kamilla Frejusz, teolog, zauważa, że w Polsce zarejestrowanych jest niemal 170 kościołów i związków wyznaniowych, z czego 30 prowadzi katechizację w szkołach. Rolą nauczyciela religii jest prezentowanie różnych kultur, mówienie o różnych religiach.- Kwestia dialogu międzyreligijnego, kwestia innych religii to jest temat, który istnieje w podstawie programowej i rzeczywiście mamy tam wiele wskazań dotyczących jak nauczać o innych religiach, czym jest dialog międzyreligijny, oczywiście liczne odwołania do deklaracji o wolności religijnej czy do deklaracji o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich - powiedziała dr Kamilla Frejusz.Podczas debaty podkreślano także jak ważna jest współpraca nauczycieli religii z nauczycielami pozostałych przedmiotów. Kolejna debata, tym razem o wolności religijnej w edukacji nastolatka odbędzie się 22 kwietnia - również w internecie.