Przejście naziemne, przystanek wiedeński. Rondo Jagiellonów do przebudowy

Działacze Lewicy Razem w Bydgoszczy apelują o zmiany na Rondzie Jagiellonów. Według nich znajdujące się tam podziemne przejścia są nieprzyjazne dla niepełnosprawnych i rodziców z wózkami, dlatego domagają się budowy przejścia naziemnego.

W tej sprawie skierowali petycję do prezydenta miasta. - Wejście tutaj nawet dla osoby z wózkiem dziecięcym wymaga sporej krzepy, a niepełnosprawny na wózku całkowicie przegrywa w starciu z rondem – mówi Karolina Kozłowska. - Naszym zdaniem to skandaliczne, że największy węzeł przesiadkowy jest niedostępny dla tak wielu grup osób.- Dlatego składamy dzisiaj petycję w sprawie przystosowania tego ronda do potrzeb osób niepełnosprawnych – dodaje Adam Hoffman. - Uważamy, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie naziemnego przejścia dla pieszych po zachodniej stronie ronda.Okazuje się, że są szanse na poprawę, bo ratusz ma w planach przebudowę ronda. - Problemy związane z dostępnością ronda Jagiellonów między innymi dla niepełnosprawnych są nam znane – mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. - Miasto podejmuje kroki, by to zmienić. Jednym z nich jest budowa przystanku wiedeńskiego koło ulicy 19 marca 1981 roku, który umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do tramwajów. Jeśli chodzi o samo Rondo Jagiellonów, planujemy zlecenie analizy, która pozwoli nam wybrać najlepsze rozwiązanie, idące w kierunku poprawy dostępności. Jednym z tych rozwiązań jest właśnie przejście naziemne – dodaje.