Bezdomni znajdą tu nocleg i opiekę. Nowa winda dla schroniska [wideo]

Poprawiają się warunki w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży (powiat toruński). Niepełnosprawni podopieczni mogą korzystać z nowej windy, a w planach jest dalsza modernizacja budynku.

Podopieczni bardzo się cieszą z nowej windy. - Dla nas inwalidów jest bardzo potrzebna. Możemy przemieszczać się do góry do pralni, z kolei panowie z góry mogą zjechać na dwór – mówią.- To pierwszy etap dużej modernizacji tego budynku – zapowiadają w brodnickim centrum Caritas. - Chcemy, aby osoby które wychodzą ze szpitala po okresie rekonwalescencji i które straciły możliwość normalnego funkcjonowania, bo są niepełnosprawne czy schorowane, miały tu dobre warunki nie tylko do przebywania i zamieszkiwania, ale także do rehabilitacji i aktywizacji społecznej czy zawodowej. Udało nam się pozyskać środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 190 tys. zł, tez z PFRON-u kujawsko-pomorskiego - dodają.Tylko w 2020 roku schronisko miało 50 podopiecznych, którzy wymagali usług opiekuńczych, podczas gdy dwa lata wcześniej było ich tylko 20. - Widzimy, że coraz więcej osób potrzebuje wsparcia nie tylko w sprawie żywienia czy noclegu, ale także pomocy lekarskiej i opiekuńczej, więc staramy się to realizować – mówiła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.