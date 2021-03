Idealny pomysł na lato: Ciechocinek buduje dwa plenerowe baseny

Gmina Miejska Ciechocinek postanowiła uatrakcyjnić teren przy Wodnym Placu Zabaw i wybudować w pobliżu kompleks letnich basenów miejskich. Pływalnia ma kosztować 3 miliony złotych.

W ramach inwestycji, która właśnie się rozpoczyna pojawią się dwa baseny sezonowe o konstrukcji stelażowej o wymiarach ok. 12 metrów x 25 metrów oraz 15 metrów x 8 metrów dla dzieci i dorosłych wraz z zapleczem sanitarnym technicznym (sanitariaty kontenerowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych).Baseny będą miały dwie głębokości: pierwszy basen umożliwi pływanie starszym dzieciom i dorosłym na głębokości 1,7 m, natomiast drugi będzie płytszy – 0,7 m głębokości, tutaj młodsze dzieci będą miały okazję zarówno uczyć się pływania, jak i szkolić swoje umiejętności. Na terenie basenów znajdować się będą również plenerowe prysznice, ławki i kabiny do przebierania.Koszt planowanej inwestycji to prawie 3 miliony złotych. Ciechociński magistrat zabiega o dofinansowanie w ramach uzyskania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.519.437,00 zł. Pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu miasta.Wodny Plac Zabaw w Ciechocinku to trzeci największy obiekt tego typu w Polsce.