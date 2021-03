Droga Krzyżowa: sześć tras prowadzi do bazyliki. To czas na samotną wędrówkę

Ulicami Bydgoszczy przejdzie dziś (20.03) Droga Krzyżowa. Pandemia i obostrzenia zmieniły jednak jej formę. W tym roku organizatorzy zapraszają bydgoszczan do indywidualnego przeżywania Męki Chrystusa. Proponują samotne przejście jedną z sześciu tras. Punktem docelowym będzie Bazylika św. Wincentego a Paulo.

O szczegółach mówią Kevin Kołodziej i Ida Kosmeja z Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej.- Zaplanowaliśmy to tak, że z sześciu kościołów dekanalnych będzie wyjście, czyli będzie sześć tras. Zachęcamy do tego, aby każdy szedł tą drogą indywidualnie. Stworzyliśmy stronę, na której można obejrzeć mapę, wybrać trasę (...).W indywidualną Drogę Krzyżową będzie można wyruszyć z kościoła: św. Urszuli Ledóchowskiej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Świętych Polskich Braci Męczenników, Matki Boskiej Królowej Męczenników i św. Józefa. Z powodu obostrzeń do Bazyliki będzie mogła wejść określona liczba osób. Dla wiernych, którym się to nie uda, przygotowana będzie transmisja w Internecie. Szczegóły na profilu Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej na Facebooku.O godz. 20:00 finał w Bazylice, ale z limitami związanymi z pandemią. Kto nie wejdzie do kościoła, będzie mógł jednak obejrzeć nabożeństwo na telebimie.