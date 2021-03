Wiemy gdzie mają powstać tanie mieszkania na wynajem. Podpisano porozumienia

Zbójno, Gruta czy Radomin - to kujawsko-pomorskie gminy, w których mają powstać tzw. tanie mieszkania pod wynajem.

12 regionalnych samorządów podpisało w tej sprawie wstępne porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości.Uroczystość odbyła się w obecności wiceminister rozwoju pracy i technologii Iwony Michałek.– Podpisaliśmy porozumienie na budowę co najmniej 320 mieszkań w tych miejscach gdzie do tej pory takiej możliwości nie było. Dla tych ludzi, którzy do tej pory nie mieli szans na swoje mieszkanie, bo ich na to nie stać – powiedziała Iwona Michałek.– Chcemy także tym porozumieniem wybudować mieszkania, aby pozyskać nowych mieszkańców, aby w gminie lepiej się działo – powiedziała Katarzyna Kukielska, wójt Zbójna.– To rekordowy dzień, jeszcze 12 porozumień na raz nigdy nie podpisaliśmy. Wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę, pozostaje zatem szybko wybudować 300 mieszkań – mówił Jarosław Pucek, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.