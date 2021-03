Znów o domu po Helenie Grossównie w Toruniu. Tym razem radni

Toruńscy Radni Koalicji Obywatelskiej chcą chronić cenne historycznie budynki - to pokłosie walki społeczników o dom po aktorce Helenie Grossównie.

Działka przy ulicy PCK należy do dewelopera. Dostał on zgodę od Miejskiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Miasta na zburzenie domu z pruskiego muru pod budowę parkingu, ponieważ na sąsiedniej działce buduje blok.– Chcemy stworzyć taki program, który zidentyfikuje wszystkie tego typu budynki, żeby usiąść z właścicielami, zanim oni podejmą jakiekolwiek działania inwestycyjne, określić możliwości współpracy, ewentualnych finansowań, opieki, albo przejęcia na cele społeczne, bo to jest element naszej tożsamości – mówił Maciej Krużewski.– Mamy przecież wiele fajnych realizacji, renowacji takich budynków, tu niedaleko na Kilińskiego, mamy już gotowy budynek, a drugi jest w trakcie remontu – powiedział Bartosz Szymanski.O stworzenie programu, klub Koalicji Obywatelskiej, zwrócił się do prezydenta Michała Zaleskiego.Budynek, w którym mieszkała gwiazda przedwojennego kina chce odkupić marszałek Piotr Całbecki. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami wysłało natomiast wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis budynku do rejestru zabytków.Jest też grupa mieszkańców ulicy PCK, która popiera zburzenie budynku, taki list wpłynął do naszej redakcji.