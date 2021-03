Lekarze, pielęgniarki, wolontariusze potrzebni w toruńskim szpitalu. Pilnie!

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu apeluje do ozdrowieńców i osób już zaszczepionych, w tym studentów medycyny, o pomoc w opiece nad pacjentami covidowymi.

Jak informuje dyrektor lecznicy, Sylwia Sobczak, w placówce lawinowo przybywa osób chorych na SARS-CoV-2, a personelu nie ma.– Oprócz tego, że wszyscy wiedzą, że brakuje personału medycznego, lekarzy i pielęgniarek, to brakuje też takiej zwykłej, codziennej pomocy pacjentom. Są to często osoby leżące, starsze, nawet jeśli trzeba taką osobę potrzymać za rękę, to potrzebni są wolontariusze by pomóc – powiedziała Sylwia Sobczak.Informacje jak się zgłosić można znaleźć na stronie internetowej szpitala.Aktualnie w lecznicy zajęte są wszystkie miejsca covidowe, a jest ich ponad sto. Szpital w najbliższych dniach, jeśli uda się skompletować kadrę, planuje uruchomić kolejne dwa oddziały dla takich pacjentów w części zakaźnej przy ul. Krasińskiego oraz w szpitalu dziecięcym.