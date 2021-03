Młodzi za ochroną klimatu: „Skupmy się na przyczynach, a nie skutkach”

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny chce ogłoszenia przez władze Torunia stanu kryzysu klimatycznego. Potrzebne są zdecydowane działania - przekonywali młodzi aktywiści. Pod petycją mogli podpisać się mieszkańcy.

– Jak najbardziej popieram akcję. Jestem za zaprzestaniem wycinki drzew, jeśli ich nie będzie nie będziemy mieli czym oddychać – mówiła jedna z protestujących.– Żądamy ułożenia planu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ponieważ brakuje takiego planu w Toruniu. Mamy tylko plan adaptacji do zmian klimatu, ale uważam, że nie jest to wystarczające. Podejmowane są działania nieprzemyślane, np. modernizacja torowisk, podczas której są wycinane drzewa. Jest to niespójne, pragniemy ułożenia jednej strategii, chodzi o przeciwdziałanie przyczynom, a nie skutkom – Martyna Mazurek ze Strajku Klimatycznego Toruń.Podobne akcje odbywają się w piątek na całym świecie. 0 18.00 w Internecie rozpocznie się wykład, prof. Ewy Bińczyk z UMK na temat społecznego aspektu kryzysu klimatycznego. Będzie transmitowany na facebookowym profilu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Toruń.